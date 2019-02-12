KDI: В РК продолжается тенденция к замедлению темпов роста

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В Корейском институте развития (KDI) считают, что в РК продолжается тенденция к замедлению темпов роста. В частности, отмечается, что этот процесс начался с ноября прошлого года. В докладе института говорится, что низкий рост показали обрабатывающая промышленность и сфера услуг, а в сфере строительства зафиксирован спад. В декабре прошлого года розничные продажи продемонстрировали низкий рост, а запасоёмкость производственных предприятий выросла. Одновременно в промышленности отмечен низкий коэффициент использования производственных мощностей. Отрицательные показатели фиксируются в сфере инвестиций в производство. Негативное влияние на экспорт оказывают замедление темпов роста мировой экономики, спад поставок за рубеж нефтепродуктов и полупроводников.