В прошлом году южнокорейский рынок немного сократился

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В прошлом году поставки импортных и отечественных товаров в РК сократились, что указывает на снижение активности внутреннего рынка. По данным Национального статистического управления, соответствующий индекс сократился на 0,1%, составив 105 пунктов. Снижение данной отметки фиксируется впервые с 2010 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Представитель управления отметил, что в 2017 году инвестиции в производственные мощности в сфере полупроводников и дисплеев были очень большие, поэтому на этом фоне ситуация за прошлый год ухудшилась. Кроме того, своё влияние оказал спад в автомобильной и строительной отраслях.