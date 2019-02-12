Ким Чон Ын может полететь в Ханой на собственном самолёте

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Приближается второй американо-северокорейский саммит, к проведению которого заинтересованные стороны шли давно. На повестку дня вновь встал вопрос о том, на каком самолёте северокорейский лидер Ким Чон Ын полетит в столицу Вьетнама. Сообщается, что северокорейский правительственный борт «Чхаммэ-1» - старый советский самолёт Ил-62М, на котором обычно передвигается Ким Чон Ын - ещё в декабре прошлого года осуществил пробный полёт от Пхеньяна до Ханоя. Протяжённость трассы составляет 2.400 км, что вдвое ближе, чем от Пхеньяна до Сингапура. В этой связи предполагается, что Ким Чон Ын может отправиться во Вьетнам на своём самолёте «Чхаммэ-1», который теоретически может преодолеть без дозаправки расстояние до 10 тыс. км. Это может способствовать улучшению имиджа Ким Чон Ына в качестве главы государства, использующего в международных поездках собственный транспорт. В прошлом году на саммит в Сингапур лидер КНДР летал на самолёте Boeing 747-400, арендованном у Китая, а самолёт Ким Чон Ына доставлял в Сингапур членов делегации. В целях безопасности Север и на этот раз может арендовать самолёт в Китае, либо последовать примеру Ким Ир Сена, который ездил в Ханой на поезде.