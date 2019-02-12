Правительство РК продолжает готовить амнистию к столетию Первомартовского движения

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Правительство РК рассматривает вопрос о внесении в список объектов специальной амнистии по случаю столетия Первомартовского движения задержанных во время массовых выступлений в поддержку жертв сексуального насилия в японской армии и в связи с трагедией парома «Сэволь». Об этом сообщили 12 февраля в администрации президента. Таким образом, предполагается, что на этот раз амнистия не будет ограничиваться виновными в экономических и бытовых правонарушениях. Представитель администрации президента РК Хан Чжон У заявил, что специальная амнистия сейчас в стадии подготовки, и в данный момент нет подробных списков амнистируемых. Он напомнил об обещании Мун Чжэ Ина не амнистировать преступников, замешанных в коррупции и растрате средств.