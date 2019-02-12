В РК опубликовали официальную оценку стоимости земли

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12 февраля в РК опубликовали официальную стоимость земли, проанализировав стоимость 500 тыс. участков, которые учитываются при установлении рыночных цен. Земля в стране подорожала на 9,42% в годовом исчислении. Рост достиг максимальной за последние 11 лет отметки. Самый высокий рост зафиксирован в Сеуле – 13,87%. Стоимость дорогостоящей земли выросла на 20,05%, а обычных земельных участков - на 7,29%. Самая дорогая земля оказалась в районе Мёндон в Сеуле – почти 163 тыс. долларов за квадратный метр.