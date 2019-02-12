Рост южнокорейского экспорта в этом году составит 2,2%

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Южнокорейские экономические эксперты полагают, что в этом году рост отечественного экспорта составит лишь 2,2%. Таким стал результат опроса 22-х специалистов. Нынешний показатель гораздо ниже октябрьского прогноза прошлого года, который составлял 4,1%. Таким образом, профицит платёжного баланса значительно сократится, составив 58 млрд 900 млн долларов. Если этот прогноз оправдается, то профицит окажется самым низким с 2012 года. Кроме того, эксперты сделали прогноз о том, что рост экономики в этом году составит 2,5%. Такой же показатель озвучивался по итогам опроса, проводившегося в октябре прошлого года.