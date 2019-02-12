Главы МИД РК и США могут встретиться в Варшаве

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Главы МИД РК и США могут провести переговоры на полях министерской встречи по Ближнему Востоку, которая по инициативе США и Польши состоится 13-14 февраля в Варшаве. Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва примет участие в этом мероприятии, и в настоящий момент обсуждается возможность проведения её двусторонних контактов с коллегами из других стран, в том числе с госсекретарём США Майклом Помпео. Об этом сообщил во вторник представитель МИД РК Но Гю Док. В ходе министерской встречи Кан Гён Хва примет участие в сессии по вопросам беженцев и гуманизма на Ближнем Востоке. Она представит позицию РК по этим темам. В случае проведения встречи с Майклом Помпео стороны могут затронуть предстоящий второй саммит КНДР и США, а также вопросы возобновления межкорейского экономического сотрудничества в рамках ослабления санкционного давления в ответ на меры Пхеньяна по денуклеаризации.