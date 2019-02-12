В РК сократят объём использования одноразовых стаканов

Photo : YONHAP News

Правительство РК решило в этом году сократить использование одноразовых стаканчиков до 4 млрд единиц. Об этом сообщили 12 февраля в министерстве экологии. Согласно плану, в первой половине этого года будет подготовлена дорожная карта по снижению показателя. В 2015 году он составлял 6,1 млрд единиц. В прошлом году министерство запретило использовать одноразовые стаканы в кафетериях, если посетитель потребляет напиток внутри помещения. Первоначально отметку в 4 млрд единиц планировалось достичь к 2022 году. Однако впоследствии было решено сократить срок на три года за счёт введения дополнительных ограничений на использование одноразовых стаканов.