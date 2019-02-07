Госсекретарь США выразил надежду на успех второго американо-северокорейского саммита

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Госсекретарь США Майкл Помпео, находясь с визитом в Словакии, выразил надежду на успех второго американо-северокорейского саммита. Он сказал, что надеется на достижение подвижек по всем четырём пунктам, которые озвучивались на первом саммите. Это, в частности, формирование новых отношений КНДР и США, установление прочного мира в регионе, усилия по достижению полной денуклеаризации на Корейском полуострове, поиски останков американских военнослужащих, погибших в Корейской войне. Между тем, спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн на встрече со спикером Национального собрания РК Мун Хи Саном в Вашингтоне частично рассказал о содержании недавних рабочих переговоров КНДР и США в Пхеньяне. По его словам, стороны обсудили более 12-ти тем. Вероятно, они касаются четырёх вышеуказанных пунктов, обговаривавшихся в ходе первого северокорейско-американского саммита. По словам источников, Стивен Бигэн считает невозможным разрешение всех спорных моментов до второго саммита, однако не исключает возможности достижения определённых договорённостей. Между тем, первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что санкционный режим в отношении КНДР будет сохраняться до тех пор, пока не будет реализована окончательная и подконтрольная денуклеаризация Севера.