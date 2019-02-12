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Экономика

РК опустилась на второе место в мире по объёму заказов на морские суда

Write: 2019-02-13 10:43:02Update: 2019-02-13 11:00:51

РК опустилась на второе место в мире по объёму заказов на морские суда

Photo : YONHAP News

В январе южнокорейские судостроители вновь опустились на второе место в мире по объёму заказов, уступив первенство китайским компаниям. По данным агентства Clarksons, в январе мировые судостроители получили заказы на строительство судов общим дедвейтом 2 млн 140 тыс. компенсированных валовых регистровых тонн (CGT) или 78 судов. Китайский показатель оказался самым большим, составив 1 млн 80 тыс. CGT или 57 судов.  РК получила заказы на 580 тыс. CGT или 12 судов. На третьем месте Италия – 240 тыс. CGT – 3 круизных судна. Япония на четвёртой позиции - 200 тыс. CGT. 
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