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В мире

Известный американский инвестор посетит КНДР

Write: 2019-02-13 11:03:50Update: 2019-02-13 11:07:31

Известный американский инвестор посетит КНДР

Photo : YONHAP News

Известный американский инвестор и владелец компании Rogers Holdings Джим Роджерс посетит в марте КНДР. Об этом сообщил 12 февраля представитель правительства РК. По его словам, Роджерс получил приглашение от северокорейского лидера Ким Чон Ына, а американские власти одобрили его поездку. Таким образом, как предполагается, председатель Госсовета КНДР выразил стремление к открытию экономики страны. Приглашение американского инвестора может быть также косвенным посланием Севера, указывающим на необходимость смягчения экономических санкций. Джим Роджерс входит в тройку самых крупных инвесторов в мире. Он проявляет большой интерес к инвестициям в КНДР. 
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