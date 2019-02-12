Известный американский инвестор посетит КНДР

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Известный американский инвестор и владелец компании Rogers Holdings Джим Роджерс посетит в марте КНДР. Об этом сообщил 12 февраля представитель правительства РК. По его словам, Роджерс получил приглашение от северокорейского лидера Ким Чон Ына, а американские власти одобрили его поездку. Таким образом, как предполагается, председатель Госсовета КНДР выразил стремление к открытию экономики страны. Приглашение американского инвестора может быть также косвенным посланием Севера, указывающим на необходимость смягчения экономических санкций. Джим Роджерс входит в тройку самых крупных инвесторов в мире. Он проявляет большой интерес к инвестициям в КНДР.