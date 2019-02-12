Граждане КНДР испытывают острую нехватку продовольствия

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Четыре из десяти граждан КНДР находятся в кризисной ситуации в вопросе продовольственной безопасности. Об этом сообщила 13 февраля американская радиостанция «Свободная Азия», ссылаясь на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). В документе указывается, что 19 млн северян зависят от государственной системы распределения продовольствия. Треть северокорейских детей в возрасте от полугода до двух лет не получают и минимума от необходимого объёма питания. 25% таких детей страдают хроническим недоеданием. В докладе также отмечается, что гуманитарная ситуация в стране ухудшилась в связи с засухой, наводнениями и другими стихийными бедствиями, повторявшимися в течение последних шести лет. В докладе подчёркивается необходимость выделения 10 млн долларов для предоставления гуманитарной помощи 513 тыс. северян, оказавшихся в сложной продовольственной ситуации.