Премьер-министр РК Ли Нак Ён встретился с представителем парламента Японии Фукусиро Нукага

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13 февраля в Сеуле состоялась встреча премьер-министра РК Ли Нак Ёна и главы японского отделения Парламентской ассоциации РК и Японии Фукусиро Нукага. Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии отношений двух стран. На встрече присутствовал также глава южнокорейского отделения ассоциации, депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Кан Чхан Иль. Сообщается, что они провели тесный и доверительный диалог, а Фукусиро Нукага поинтересовался позицией правительства РК в отношении решения Верховного суда страны, который обязал японские компании выплатить компенсации корейским жертвам принудительного труда. В ответ Ли Нак Ён повторил официальную позицию Сеула об уважении решения судебной власти. Он также указал на несоответствие позиции японских компаний, которые сначала согласились участвовать в судебном разбирательстве, а проиграв, заявили о нежелании принимать решение суда. Кан Чхан Иль, в свою очередь, выразил опасения по поводу вмешательства японского правительства в спор частных лиц и японских компаний. Фукусиро Нукага прибыл в Сеул 12 февраля с целью создания условий для разрешения двусторонних противоречий.