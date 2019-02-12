Филип Дэвидсон: Северокорейская ядерная проблема является одной из пяти угроз в регионе

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Северокорейская ядерная проблема является одной из пяти угроз в регионе. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филип Дэвидсон, выступая 12 февраля на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса США. Он отметил, что Пхеньян, судя по всему, не намерен отказываться от ядерного оружия и объектов по его производству. По его мнению, Север будет стремиться к договорённостям по частичной денуклеаризации в ответ на уступки США и мирового сообщества. Ранее директор Национальной разведки США Дэн Коутс также выражал мнение о том, что КНДР не откажется от ядерного оружия, продемонстрировав скептический взгляд на переговоры по денуклеаризации. В Пентагоне отмечали важность сохранения баланса между поддержанием сил сдерживания на фоне военных провокаций КНДР и дипломатических усилий по денуклеаризации.