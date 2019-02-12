В РК активно реализуются проекты «умных» городов

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13 февраля правительство утвердило план реализации концепции «умных» городов в Сэчжоне и Пусане. Данный проект сосредоточил в себе новейшие услуги и последние технологические наработки. В частности, он подразумевает создание в Сэчжоне зоны, в которой будет ограничено использование частного транспорта. Взамен там планируется ввести развитую систему экологичного транспорта общего пользования, в том числе мини-электромобили, сегвеи, кикборды, беспилотные автобусы и другие. Также там планируется запустить «умную» систему медицинских услуг, в основе которой обработка данных о пациенте через единую сеть и предоставление нужных ему услуг. В Пусане речь идёт о проекте Eco Delta City, в рамках которого помощниками людей в повседневной жизни станут роботы. В частности, там роботы будут применяться на парковках, в сфере логистики и медицине. Кроме того, там планируется создать водородную электростанцию мощностью 60 мВт и объекты новой возобновляемой энергетики. Правительство со своей стороны намерено смягчить ограничения в целях создания таких «умных» городов, а также в течение трёх лет вложить в проекты около 2 млрд долларов.