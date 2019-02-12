В РК растёт проблема зависимости от смартфонов

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В прошлом году каждый пятый южнокореец, имеющий смартфон, входил в группу риска по вероятности наличия зависимости от девайса. На это указывают результаты исследования, представленные 13 марта министерством науки и информационно-коммуникационных технологий, а также Национальным агентством по информатизации. Исследование проводилось среди пользователей смартфонов в возрасте от 3 до 69 лет. Доля группы риска составила 19,1%. Эта отметка постоянно растёт, в том числе среди детей. Особенно ситуация усугублялась, если родители таких детей имели чрезмерную зависимость от смартфона. Среди подростков показатель постепенно сокращается, составив в прошлом году 29,3%. Чаще всего люди из группы риска используют различные мессенджеры.