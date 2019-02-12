В армии РК используют новые обучающие симуляторы

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Как сообщили в Корейском агентстве оборонного развития, в военную артиллерийскую академию сухопутных войск поставлены комплексные обучающие симуляторы. Они созданы на основе отечественных технологий. Разработка велась с ноября 2015 года. Симулятор позволяет повысить уровень боевой подготовки, отработав захват цели, сопровождение, запрос на уничтожение и другие операции. Его особенностью является возможность обучения в виртуальном режиме. В трёхмерном пространстве можно ознакомиться с работой различных видов артиллерийских вооружений, имеющихся во всех видах войск. Прежде применявшиеся зарубежные симуляторы давали возможность одновременного обучения 20-ти курсантов в отношении 3-4 видов вооружения и 10 видов снарядов. Южнокорейский образец даёт возможность работать со всеми видами артиллерийского оружия. При этом в занятиях участвуют одновременно 50 курсантов. Преимуществом отечественных разработок является возможность быстрого технического обслуживания.