Роберт Абрамс: Американские войска необходимы на Корейском полуострове до заключения мирного договора

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Американские войска необходимы на Корейском полуострове до тех пор, пока не будет заключён мирный договор. Об этом заявил командующий американскими вооружёнными силами на Корейском полуострове Роберт Абрамс, выступая 12 февраля на слушаниях в Комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса США. Он отметил, что южнокорейско-американский альянс крепок как никогда, а в последнее время заметно ощущается смягчение напряжённости на Корейском полуострове. Американские вооружённые силы на Корейском полуострове не только сдерживают КНДР, но и играют роль защитного барьера против влияния Китая не только на РК, но и на Японию и другие страны-партнёры США в регионе,- отметил Роберт Абрамс.