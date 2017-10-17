Еврокомиссия оставила КНДР в списке стран, недостаточно контролирующих отмывание денег

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Еврокомиссия составила новый предварительный список из 23-х стран и территорий, которые осуществляют недостаточный контроль над отмыванием денег и финансированием терроризма. Он заменит существовавший с июля 2018 года список, в который были включены 16 стран и территорий: КНДР, Афганистан, Американское Самоа, Эфиопия, Гуам, Иран, Ирак, Пакистан, Пуэрто-Рико, Самоа, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова США и Йемен. Теперь в список добавились Нигерия, Панама, Саудовская Аравия, Ливия, Ботсвана, Гана и Багамские острова. В течение ближайшего месяца список должен получить одобрение 28-ми стран-членов Евросоюза и Европейского парламента. Включение той или иной страны в список не предусматривает никаких санкций и не вводит запрет на проведение с ней финансовых операций. Еврокомиссия лишь рекомендует тщательно проверять все транзакции и экономические обмены.