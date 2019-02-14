Президент РК произведёт частичные перестановки в Кабинете министров

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Президент РК Мун Чжэ Ин произведёт к началу марта частичные перестановки в Кабинете министров. Как сообщил источник в президентской администрации, кадровые перестановки могут коснуться максимум семи министров. Скорее всего, действующего министра юстиции Пак Сан Ги сменит депутат Национального собрания от Демократической партии Тобуро Пак Ён Сон. Министра культуры, спорта и туризма То Чжон Хвана заменит депутат Национального собрания от Демократической партии Тобуро У Сан Хо. Предполагается, что могут быть назначены новые министры морского и рыбного хозяйства, сухопутных территорий и транспорта, науки и информационно-коммуникационных технологий, по делам воссоединения, административного управления и безопасности.