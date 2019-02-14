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В РК снимают запрет на передвижение скота между фермами. Как сообщили в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК, с 14 февраля данный запрет снимается в городе Ансоне провинции Кёнгидо, а с 15 февраля – в городе Чхунчжу провинции Чхунчхон-Пукто. Однако запрет на передвижение скота в радиусе 3 км от ферм, где был обнаружен вирус ящура, по-прежнему сохраняется. В ходе состоявшегося в среду совещания по борьбе с распространением ящура министр продовольствия, сельского и лесного хозяйства Ли Гэ Хо распорядился приложить максимум усилий для полной ликвидации ящура. Ограничительные меры действуют в общей сложности на 12 тыс. ферм, скотобоен и центров сбора молока.