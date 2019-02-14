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РК достигла нового рубежа в разработке технологий управляемого ядерного синтеза. Как сообщили в среду в Национальном исследовательском институте ядерного синтеза, в установке KSTAR, тороидальной камере с магнитными катушками, удалось впервые в мире удержать ионы плазмы температурой свыше 100 млн градусов на протяжении полутора секунд. 100 млн градусов в семь раз горячее, чем ядро Солнца, и ключевая температура для достижения управляемого ядерного синтеза. Для того, чтобы на Земле, где сила тяжести гораздо меньше, чем на Солнце, произошла реакция ядерного синтеза для генерации энергии, необходимо поддерживать плазменное поле при температуре 150 млн градусов в течение не менее 300 секунд. В Национальном исследовательском институте ядерного синтеза сообщили, что следующей целью является поддержание температуры свыше 100 млн градусов не менее десяти секунд. Ядерный синтез – это синтез более тяжёлых атомных ядер из более лёгких с целью получения энергии, который, в отличие от взрывного термоядерного синтеза, носит управляемый характер. Одновременно решается проблема истощения источников топлива, поскольку сырьём для термоядерного синтеза являются дейтерий и тритий, получаемые из морской воды.