РК и Россия подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

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В среду в Сеуле состоялась встреча вице-премьера по вопросам экономики, министра планирования и финансов РК Хон Нам Ги с вице-премьером России, полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. По итогам встречи подписан план действий в деле реализации проектов «девяти мостов сотрудничества», которые включают газ, электроэнергетику, железные дороги, морские порты, Северный морской путь, судостроение, промышленные комплексы, сельское хозяйство и рыболовство. План действий включает конкретные меры по активизация сотрудничества в двустороннем формате между РК и Россией, а также в трёхстороннем, с участием КНДР. Юрий Трутнев принял также участие в мероприятиях, организованных по случаю Дня корейского инвестора, который отмечался 12 февраля.