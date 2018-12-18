Министры спорта двух Корей встретятся в Лозанне с президентом МОК

Photo : KBS News

В пятницу в Лозанне состоится встреча министра культуры, спорта и туризма РК То Чжон Хвана и министра спорта КНДР Ким Иль Гука с президентом МОК Томасом Бахом. Будут обсуждаться вопросы, касающиеся совместной заявки Юга и Севера Кореи на проведение летней Олимпиады 2032 года в Сеуле и Пхеньяне. Кроме того, участники встречи поговорят о совместном участии команд Юга и Севера в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году. Накануне в швейцарской столице состоялись трёхсторонние переговоры на рабочем уровне. До сих пор две Кореи лишь однажды создавали единую команду для участия в Олимпийских играх - зимой прошлого года в Пхёнчхане. Однако они накопили значительный опыт совместного участия в международных соревнованиях по отдельным видам спорта.