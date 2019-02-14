Главы МИД КНДР и Вьетнама провели переговоры в Пхеньяне

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В среду в Пхеньяне состоялись переговоры министров иностранных дел КНДР и Вьетнама Ли Ён Хо и Фам Бинь Миня. Как сообщило агентство ЦТАК, стороны обсудили вопросы укрепления дружественных отношений между двумя странами, высказав общий взгляд на пути решения региональных и международных проблем, вызывающих заинтересованность обеих стран. По мнению экспертов, главы внешнеполитических ведомств КНДР и Вьетнама обсудили также подготовку ко второму американо-северокорейскому саммиту в Ханое, согласовали вопросы, касающиеся государственного визита председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына во Вьетнам. Министр иностранных дел Вьетнама Фан Бинь Минь прибыл в Пхеньян 12 февраля и провёл ряд встреч с представителями МИД КНДР, посетил Кымсусанский мемориальный дворец Солнца, где покоятся тела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В среду в честь министра иностранных дел Вьетнама устроили банкет во Дворце съездов «Мансудэ».