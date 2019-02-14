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12-13 февраля в горах Кымгансан состоялась встреча представителей гражданских организаций Юга и Севера Кореи в рамках реализации межкорейской декларации от 15 июня 2000 года. Она была приурочена к наступлению Нового года по лунному календарю. По сообщению агентства ЦТАК, в мероприятии со стороны Севера приняли участие председатель Совета по делам национального примирения, председатель ЦК Социал-демократической партии Кореи Ким Ён Дэ и председатель северокорейского Комитета по реализации межкорейской декларации от 15 июня 2000 года Пак Мён Чхоль. Южнокорейскую делегацию возглавляли председатель южнокорейского комитета по реализации межкорейской декларации Ли Чхан Бок и архиепископ, председатель Корейской конференции религий за мир Ким Хи Чжун. Как сообщило агентство ЦТАК, участники мероприятия почеркнули необходимость обеспечения эпохального прорыва в развитии межкорейских отношений и воссоединении Юга и Севера путём преодоления различий в идеологии и политических взглядах.