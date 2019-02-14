Юг и Север Кореи не могут организовать совместные мероприятия к столетию Первомартовского движения

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Юг и Север Кореи не имеют возможности организовать масштабные совместные мероприятия к столетию Первомартовского движения за независимость Кореи. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель министерства по делам воссоединения. По его словам, до юбилейной даты осталось лишь две недели, а на Юге и Севере Кореи идёт подготовка к крупным мероприятиям, в числе которых второй американо-северокорейский саммит. Представитель министерства напомнил, что в Пхеньян было направлено предложение о совместном праздновании столетия Первомартовского движения, однако ответа не поступило. В министерстве добавили, что в пятницу в межкорейском центре связи в Кэсоне состоится рабочая встреча. Южнокорейскую сторону представит на ней заместитель министра по делам воссоединения Чхон Хэ Сон. О составе северокорейской делегации не сообщается.