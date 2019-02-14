Президент РК Мун Чжэ Ин встретился с представителями самозанятых граждан и мелких предпринимателей

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Президент РК Мун Чжэ Ин встретился в четверг с представителями самозанятых граждан и мелких предпринимателей. В ходе встречи он отметил, что в процессе определения минимального размера оплаты труда должны в значительной мере отражаться их интересы. Глава государства признал, что они оказались в сложной ситуации ввиду обострения конкуренции, высокой стоимости арендной платы и комиссионных сборов компаний-операторов кредитных карт. Он добавил, что повышение МРОТ также могло представить дополнительную сложность для работы самозанятых граждан. Таким образом, Мун Чжэ Ин высказал намерение замедлить темпы роста МРОТ. О необходимости этого шага говорят также в правительстве страны. Президент подчеркнул, что индивидуальное предпринимательство служит одной из важнейших осей национальной экономики. По состоянию на конец прошлого года, данным видом хозяйственной деятельность занимаются 5 млн 640 тыс. человек, вместе с которыми работают 1 млн 100 тыс. членов семей без оплаты труда.