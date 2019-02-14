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В нынешнем году в пяти регионах РК в тестовом режиме произойдёт децентрализация системы правоохранительных органов. Об этом сообщили в четверг в Демократической партии Тобуро, министерстве административного управления и безопасности и администрации президента РК. Три района уже определены – города Сеул и Сечжон, а также провинция Чечжудо. Остальные два региона определят позднее. По плану правительства, местным органам полиции передадут часть функций по обеспечению общественной безопасности. Это, в частности, касается расследования мелких преступлений, ДТП, гражданских дел, профилактической работы с населением. Для реализации данного плана будут внесены поправки в законодательство. Передача полномочий местным органам полиции будет поэтапной и продлится до конца 2022 года.