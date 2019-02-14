Photo : YONHAP News

15 февраля в РК вступит в силу специальный закон о снижении концентрации микропыли в атмосферном воздухе. Как сообщило в четверг министерство экологии РК, мэры городов и губернаторы провинций должны будут принять экстренные меры против микропыли, если её уровень в атмосфере превысит 50 микрограммов на кубометр, а на следующий день прогнозируется сохранение данного уровня. Такими мерами может стать запрет на движение старых дизельных автомобилей в соответствии с местными нормативами. Однако подобное правило принято пока только мэрией Сеула. Мэрия Инчхона и администрация провинции Кёнгидо, которые входят в состав столичного региона, планируют принять профильные постановления во второй половине нынешнего года.