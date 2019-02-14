36 тыс. южнокорейцев приняли решение об эвтаназии

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После 4 февраля прошлого года, когда вступил в силу второй этап закона об эвтаназии, в общей сложности 36.224 южнокорейца согласились отказаться от поддержки жизни в безнадёжном состоянии или прекращении лечения. Об этом сообщили в четверг в министерстве здравоохранения и социального обеспечения РК. Среди отказавшихся от эвтаназии на долю мужчин приходится 60,1%, на долю женщин – 39,9%. 59,1% больных страдали онкологическими заболеваниями, 15,3% - заболеваниями органов дыхания, 5,8% - болезнями сердца, 5,4% - болезнями мозга. По сообщению министерства, 32,2% безнадёжных пациентов сами отказались от лечения для поддержки жизни, а 67,7% - по решению родственников. По данным министерства в настоящее время в общей сложности 115.259 граждан подали в местные учреждения здравоохранения письменные распоряжения об отказе от лечения для продления жизни при безнадёжном состоянии здоровья.