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Политика

Правительство РК надеется на стабилизацию ситуации в Венесуэле

Write: 2019-02-14 16:13:41Update: 2019-02-14 16:18:17

Правительство РК надеется на стабилизацию ситуации в Венесуэле

Photo : YONHAP News

Правительство РК выразило в четверг надежду на стабилизацию политической ситуации в Венесуэле. Как заявил представитель МИД, в Сеуле обеспокоены тем, что в Венесуэле продолжается политический кризис. Представитель МИД РК призвал как можно скорее провести «демократические, прозрачные и заслуживающие доверия президентские выборы в соответствии с конституционными процедурами». «В ходе этого процесса РК надеется, что Венесуэла устранит хаос и восстановит стабильность» - добавил представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства. 
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