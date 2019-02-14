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На юге Корейского полуострова выпал снег. По состоянию на утро 15 февраля количество осадков составило в Инчхоне 21 мм, а в Сеуле 8 мм. Ожидается, что снегопад продолжится до конца дня. Как полагают синоптики, общее количество осадков на пяти крупнейших островах в Жёлтом море составит от 30 до 80 мм, на островах Уллындо и Токто, а также в горных районах провинции Канвондо - от 20 до 50 мм. В Сеуле и столичном регионе выпадет от 10 до 30 мм осадков. Снег становится причиной аварий на дорогах, что осложняет работу общественного транспорта. В аэропортах Инчхон и Кимпхо ведутся снегоочистительные работы. Рейсы задерживаются на 20-30 минут, но в целом серьёзных проблем с воздушным движением нет.