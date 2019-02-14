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Экономика

Профицит платёжного баланса РК в 2018 году составил 76,4 млрд долларов

Write: 2019-02-15 10:34:12Update: 2019-02-15 10:55:27

Профицит платёжного баланса РК в 2018 году составил 76,4 млрд долларов

Photo : YONHAP News

Профицит платёжного баланса РК в 2018 году составил 76 млрд 410 млн долларов, сообщили в пятницу в Банке Кореи. Положительный  показатель платёжного баланса фиксируется ежегодно с 1998 года. Профицит торгового баланса составил 111 млрд 870 млн долларов, что является минимальной отметкой с 2014 года. Экспорт товаров вырос на 7,8%, составив 625 млрд 440 млн долларов. Импорт вырос на 10%, составив 513 млрд 570 млн долларов. Между тем, в сфере услуг зафиксирован дефицит в размере 29 млрд 740 млн долларов. Дефицит в сфере туризма составил 16 млрд 650 млн долларов. 
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