Глава МИД РК и госсекретарь США договорились содействовать проведению американо-северокорейского саммита

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва и госсекретарь США Майкл Помпео договорились содействовать успешному проведению второго американо-северокорейского саммита, находясь в постоянном тесном контакте. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшейся 14 февраля в Варшаве в рамках министерской встречи по Ближнему Востоку встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран. Как сообщили в южнокорейском МИД, Майкл Помпео отметил, что американская сторона прилагает максимум усилий для того, чтобы вторая встреча лидеров США и КНДР прошла успешно. Кан Гён Хва обещала в ответ сделать для этого всё возможное. Участники встречи затронули также вопросы, касающиеся конкретных шагов КНДР в направлении денуклеаризации и ответных мер со стороны США. Главы внешнеполитических ведомств двух стран положительно оценили договорённости о распределении расходов на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове.