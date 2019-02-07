Майкл Помпео: Необходимо проверить, насколько Ким Чон Ын выполняет свои обещания

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын неоднократно давал обещания о денуклеаризации, поэтому на этот раз нужно будет проверить, выполняет ли он их. Об этом заявил 13 февраля на пресс-конференции в Польше госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопрос о целях второго американо-северокорейского саммита. Он также сообщил, что в ближайшие дни рабочая группа отправится в Азию для подготовки к саммиту. Незадолго до этого в интервью американской телекомпании PBS Майкл Помпео указал, что на саммите будут обсуждаться подвижки в деле денуклеаризации КНДР, а также смягчение напряжённости на Корейском полуострове. Он отметил, что в повестку саммита войдут также вопросы, касающиеся будущего КНДР.