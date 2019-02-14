РК ужесточила процедуру выдачи виз гражданам Узбекистана, проживающим в третьих странах

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Министерство юстиции РК приняло решение ввести ограничения на выдачу виз узбекам, проживающим в странах, посещение которых южнокорейским гражданам запрещено. Решение принято на основании доклада ООН, в котором говорится, что узбеки, входящие в состав «Аль-Каиды» - одной из самых крупных ультрарадикальных международных террористических организаций ваххабитского направления ислама - стремятся попасть в РК. Доклад ООН поступил в министерство 14 февраля. Практически сразу была ужесточена процедура проверки узбеков, въезжающих в страну из Турции. Как сообщили в минюсте, граждане Узбекистана должны подавать заявку на визу у себя на родине. Делать это, находясь в третьей стране, можно только в исключительных случаях тем, кто имеет вид на жительство или проживает там долгое время. Южнокорейские власти намерены усилить систему сотрудничества с правительствами других стран и международных организаций.