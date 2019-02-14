С 31 января в РК не зафиксировано случаев заболевания ящуром

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С 31 января в РК не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания ящуром, что подтверждает прекращение эпидемии. Об этом сообщил в соцсетях премьер-министр РК Ли Нак Ён. Глава правительства заявил, что инкубационный период вируса, составляющий 14 дней, истёк. В этой связи с 15 января по всей стране снят запрет на передвижение скота между фермами. Премьер поблагодарил всех участников карантинных мер. Впервые в этом году ящур был обнаружен 28 января на одной из скотоводческих ферм в Ансоне провинции Кёнгидо. Ещё два случая были зафиксированы 29 января в Ансоне и 31 января в Чхунчжу провинции Чхунчхон-Пукто. Правительство отреагировало оперативно, в экстренном режиме приняв необходимые меры, которые принесли результат.