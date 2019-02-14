Кореянки выступают против закона, запрещающего аборты

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В РК в прошлом году было приблизительно 49 тысяч случаев искусственного прерывания беременности. При этом три четверти женщин считают необходимым пересмотр закона о наказании за аборт. На это указывают результаты исследования, проведённого Корейским институтом здравоохранения и социальных проблем среди 10 тысяч женщин в возрасте от 15 до 44 лет. Выяснилось, что 20% женщин имели опыт искусственного прерывания беременности. 47% из них были не замужем, 38% состояли в зарегистрированном браке, а 13% в гражданском. При этом 97% подверглись операции по удалению плода, а 3% принимали специальные препараты. Уровень искусственного прерывания беременности в стране постепенно снижается. Если в 2005 году он составлял 29,85%, то в 2010 – 15,8%, а в 2017 году – 4,8%. Это может быть связано с увеличением доли граждан, не желающих заводить ребёнка и снижением количества женщин в возрасте от 15 до 45 лет. Между тем, 75,6% женщин, в том числе не имеющих опыта беременности, выступают за изменение закона, предусматривающего наказание за аборты. Среди причин такой позиции указывается, что объектом наказания в этом случае является только женщина, на создание неблагоприятной ситуации для женщин, а также на личный выбор каждого.