Минторг США считает импорт автомобилей угрозой для национальной безопасности

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Министерство торговли США пришло к выводу, что импорт автомобилей угрожает национальной безопасности. Как сообщило агентство France-Presse, доклад с таким содержанием будет к 17 февраля предоставлен в Белый дом. Министерство проводило исследование по этому вопросу с мая прошлого года по распоряжению президента Дональда Трампа на основании статьи 232 Закона о расширении торговли от 1962 года. После того, как вышеуказанный доклад поступит в Белый дом, глава государства в течение 90 дней может ввести повышенные пошлины на импортные автомобили, либо ограничить их ввоз.