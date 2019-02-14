Премьер-министр РК вновь заострил внимание на проблеме микропыли

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Требование к Китаю активизировать сотрудничество в решении проблемы микропыли необходимо и для китайских граждан. Об этом заявил премьер-министр РК Ли Нак Ён, выступая 15 февраля на заседании специального комитета. По его словам, научно доказано, что на Китай приходится основная доля микропыли, поступающей в РК. Премьер отметил, что эта проблема наносит больший ущерб гражданам Китая. Он призвал к сотрудничеству также и население РК. В частности, необходимо сократить количество устаревших дизельных автомобилей и отрегулировать время работы строительных площадок. По его словам, в этом вопросе большую роль играет народ страны. Ли Нак Ён заявил, что правительство воспринимает проблему микропыли как стихийное бедствие. Он дал обещание к 2022 году сократить выбросы микропыли более чем на треть.