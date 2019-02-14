В РК меняется оценка экономической ситуации

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15 февраля в министерстве планирования и финансов РК представили февральский доклад об экономической ситуации в стране. В нём подчёркивается сохранение неопределённости в сферах производства полупроводников и внешней торговли. Что касается экспорта, то из документа исчезло использовавшееся до января выражение «здоровая ситуация». Уже несколько месяцев нет упоминаний и о стабилизации экономики. Скорее всего, это связано со снижением объёма экспорта в последние месяцы. Сохраняются опасения по сфере полупроводников. В январе вырос экспорт стали и продукции машиностроения, однако показатель полупроводников для компьютеров и средств беспроводной связи снизился на 5,8% в годовом исчислении. Инвестиции в производственные мощности в декабре сократились на 0,4% по сравнению с ноябрём. Между тем, в министерстве отметили низкий рост численности занятого населения в январе, который составил лишь 19 тыс. человек. В докладе отмечаются активные меры по поддержанию потребления и финансовой стабильности. Указывается также на риски, выраженные в замедлении темпов роста мировой экономики и ухудшении ситуации с трудоустройством. На это в правительстве заявили об активном продвижении мер по созданию рабочих мест и обеспечению инновационного роста, а также о подготовке мер по активизации экспорта.