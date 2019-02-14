В РК вступил в силу закон о снижении концентрации микропыли

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15 февраля в РК вступил в силу специальный закон о снижении концентрации микропыли в атмосферном воздухе. Мэры городов и губернаторы провинций получили возможность принимать экстренные меры, если её уровень в атмосфере превысит 50 микрограммов на кубометр, а на следующий день прогнозируется сохранение данного уровня. Среди таких мер запрет на движение старых дизельных автомобилей. Однако соответствующая законодательная и нормативная база в настоящий момент имеется только в Сеуле. Речь идёт о конкретных критериях объектов запрета и размере штрафов в случае его не соблюдения. Поэтому региональные власти намерены в самое ближайшее время разработать соответствующие нормативы. Для этого, помимо прочего, планируется создать систему камер наблюдения для контроля за выполнением предписаний на случай повышения уровня микропыли. Помимо этого, местные власти могут при необходимости рекомендовать образовательным учреждениям, в том числе дошкольным, отменить или сократить занятия. С вступлением вышеуказанного закона в силу начал работу единый центр по снижению уровня микропыли, который был создан с привлечением представителей правительства и гражданских экспертов.