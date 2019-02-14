В межкорейском пункте оперативной связи прошли очередные переговоры

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15 февраля глава южнокорейского представительства в межкорейском пункте оперативной связи в Кэсоне Чхон Хэ Сон провёл переговоры с заместителем своего северокорейского коллеги Хван Чхун Соном. В ходе очередного брифинга представитель министерства по делам воссоединения РК Ли Ю Чжин сообщил, что стороны обсудили текущие вопросы. Предположительно, они затронули вопрос проведения совместных мероприятия по случаю 100-летия Первомартовского движения за независимость. Южнокорейская сторона с декабря прошлого года неоднократно предлагала Северу совместно отметить эту знаменательную дату. Однако от КНДР не последовало конкретного ответа. Поскольку до 1 марта осталось совсем мало времени, Сеул предложил Пхеньяну провести совместное мероприятие в гораздо меньшем объёме, чем планировалось ранее.