Глав МИД РК и Японии обсудили двусторонние отношения

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15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча глав МИД РК и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно. Стороны обсудили направления развития двусторонних отношений, вопрос о вердикте Верховного суда РК по жертвам принудительной трудовой мобилизации при японском колониализме, сотрудничество по налаживанию прочного мира и денуклеаризации на Корейском полуострове. Таро Коно ещё раз призвал к проведению межправительственных переговоров по решению суда обязать японские компании выплатить компенсации жертвам принудительной мобилизации. После встречи Кан Гён Хва отметила, что данный запрос рассматривается. Она также сказала, что подробно обсудила с Таро Коно результаты поездки спецпредставителя госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивена Бигэна в Пхеньян. Стороны также сошлись во мнении о том, что предстоящий саммит КНДР и США должен обеспечить серьёзные договорённости между двумя странами. Между тем, отмечается, что Кан Гён Хва и Таро Коно обозначили разность позиций по вопросу вышеуказанного решения суда.