В Германии провели встречу главы МИД РК и Ирана

В пятницу в Мюнхене глава МИД РК Кан Гён Хва провела встречу со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке, обсудили двусторонние отношения, взаимную торговлю и условия работы южнокорейских компаний в Иране. Кан Гён Хва оценила возобновление импорта иранского конденсата после того, как США освободили РК от необходимости выполнения антииранских санкций. Она также призвала иранские власти к содействию в вопросе решения проблемы неуплаты по контрактам, чтобы обеспечить доверительное партнёрство двух стран. Мохаммад Джавад Зариф в свою очередь отметил восстановление взаимной торговли, несмотря на санкционный режим, выразив надежду на дальнейшее экономическое сотрудничество, в том числе в вопросе поставок южнокорейских товаров в Иран. Помимо этого, Кан Гён Хва ознакомила коллегу с усилиями южнокорейских властей по налаживанию мира на Корейском полуострове, рассказала о ситуации в регионе, а также призвала Иран оказать поддержку. Мохаммад Джавад Зариф выразил надежду на скорейшее налаживание мира и стабильности на Корейском полуострове, оценив работу правительства РК в этом направлении.