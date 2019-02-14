КНДР на первом месте в мире по доле военных расходов в ВВП

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КНДР занимает первое место в мире по доле военных расходов по отношению к общему объёму ВВП. Об этом 16 февраля сообщила радиостанция Голос Америки, ссылаясь на доклад госдепартамента, опубликованный 13 февраля. Согласно документу, в период с 2006 по 2016 год среднегодовой объём затрат СК на военные нужды составил 23,3% от ВВП. За тот же период показатель США составил лишь 4,3%. Это лишь 16-я позиция. РК на 46-м месте – 2,6%. СК оказалась первой и по доле военнослужащих – 4,8%. РК на 12-м месте – 1,3%, США на 55-м – 0,4%. Первое место по численности армии занимает Китай – 2 млн военных. Далее следуют Индия – 1,4 млн., США – 1 млн 380 тыс., СК – 1 млн 160 тыс. военных. РК на седьмом месте – 664 тыс. военнослужащих.