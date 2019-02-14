Томас Бах поприветствовал план совместного проведения Югом и Севером Олимпиады 2032

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Президент МОК Томас Бах назвал проект совместного проведения Югом и Севером летней Олимпиады 2032 года - «историческим». Об этом он заявил после ознакомления с презентацией проекта, которая была показана в Лозанне на встрече с министром культуры, спорта и туризма РК То Чжон Хваном и министром спорта КНДР Ким Иль Гуком. Презентация продлилась 10 минут. Во время её демонстрации То Чжон Хван подчеркнул, что совместное проведение Олимпиады внесёт вклад в налаживание мира во всём мире, рассказав о плане по распределению соревнований по спортивным объектам двух Корей. Томас Бах заявил, что состоявшееся обсуждение это прогресс, который в очередной раз демонстрирует возможность спорта внести вклад в мир во всём мире и на Корейском полуострове. Он поприветствовал предложение по совместному проведению Олимпиады, попросив министров передать Мун Чжэ Ину и Ким Чон Ыну высокую оценку МОК относительно этой инициативы. Бах также заявил, что МОК готов оказать помощь в данном вопросе.