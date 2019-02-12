Юг и Север создадут объединённые команды по четырём видам спорта

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Юг и Север окончательно утвердили список спортивных дисциплин, по которым будут созданы объединённые команды для участия в летней Олимпиаде в Токио 2020 года. Это баскетбол среди женщин, хоккей среди женщин, дзюдо и гребля на байдарках и каноэ. Такое решение было принято 15 февраля в ходе встречи в Лозанне глав спортивных ведомств РК То Чжон Хвана и КНДР Ким Иль Гука с президентом МОК Томасом Бахом. Объединённая команда по хоккею среди женщин будет сформирована второй раз. Впервые это произошло в ходе зимней Олимпиады в Пхёнчхане 2018. Между тем, на встрече была подтверждена позиция о совместном проходе сборных Юга и Севера на церемонии открытия Олимпиады.