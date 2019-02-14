Дональд Трамп: Второй американо-северокорейский саммит будет успешным

Photo : YONHAP News

Второй американо-северокорейский саммит, который состоится 27-28 февраля в Ханое, будет успешным. Такую позицию 15 февраля на пресс-конференции выразил президент США Дональд Трамп. Он также выразил надежду на то, что, как и в ходе первого саммита, на этот раз также успеху будет сопутствовать удача. Он в очередной раз подчеркнул, что находится в хороших отношениях с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Трамп сказал, что, по его мнению, СК имеет огромный потенциал, чтобы стать великой экономической державой. Вместе с тем, он указал на готовность к затяжному процессу, заявив, что торопиться в этом вопросе не стоит.